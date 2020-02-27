БТА пустило дополнительные автобусы на линии из-за остановки станций метро

Бакинское транспортное агентство (БТА) привлекло дополнительные автобусы на регулярные маршрутные линии возле метростанций "Ази Асланов", "Ахмедлы", "Халглар достлугу", "Нефтчиляр" и "Кероглу".

Как сообщает Report со ссылкой на БТА, меры предприняты в целях предотвращения возможной плотности пассажиропотока в связи с перебоями в работе Бакинского метрополитена из-за проблем с электроснабжением в столице.

Из-за перебоев в подаче электроэнергии перестали работать светофоры примерно на 20 перекрестках в Низаминском и Хатаинском районах столицы. Движение на данных перекрестках регулируется сотрудниками дорожной полиции. Соответствующие структуры предпринимают оперативные меры по устранению неполадок.