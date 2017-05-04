БТА: Пассажиры открывают двери с помощью рычага для аварийного открытия и сходят в неположенных местах - ВИДЕО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к пассажирам в связи с ситуацией, создавшейся вследствие игнорирования некоторыми пассажирами правил безопасности при использовании общественного транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию БТА.

Агентство призывает пассажиров соблюдать правила безопасности во избежание создания угрозы для собственной жизни, а также опасности для других участников движения.

"В Баку молодой человек с помощью рычага для аварийного открытия открывает дверь остановившегося на светофоре автобуса и сходит с него посреди дороги. Совершая подобные действия, помимо угрозы для собственной жизни, он создает опасность для транспортных средств на участке с интенсивным движением. К сожалению, другие пассажиры вместо порицания подобных действий оправдывают его, а некоторые сходят вслед за ним.

Любой, кто пользуется общественным транспортом, должен следовать установленным законом правилам. Пассажирский автобус является средством общего пользования, и никто не имеет права использовать автобусы в качестве личного транспорта.

Этот случай и произошедший на днях инцидент в автобусе №61 свидетельствуют о необходимости проведения среди пассажиров различных просветительских мероприятий по правилам безопасности и поведения пассажиров в общественном транспорте. Бакинское транспортное агентство предпринимает все необходимые меры в этом направлении. Необходимо также ввести практику общественного порицания пассажиров, допускающих подобные действия", - говорится в сообщении БТА.