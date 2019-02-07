БТА озвучило число оштрафованных водителей

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) до сегодняшнего дня оштрафовало около 73 тысяч водителей.

Как передаёт Report, об этом во время передачи “QəbuldASAN” на радиостанции “ASAN radio” заявил председатель правления БТА Вюсал Керимли.

Он также выразил мнение насчёт разговоров о том, что БТА за две недели оштрафовало 54 тысячи водителей.

«54 тысячи человек – те, у кого есть возможность купить личное транспортное средство. Мы должны слушать жалобы этих 54 тысяч, или тех, кто пользуется общественным транспортом? Штраф составляет 20 манатов, если же выплачивается в течение трёх дней – 18 манатов. В данный момент расследуются штрафы 73 тысяч человек. Возможно, есть проблемы с их регистрационными номерами. Мы выслушали жалобщиков и приняли во внимание их требования», – отметил Керимли.

Коснувшись вопроса насчёт остановок, Керимли заявил, что в данный момент БТА завершает работы в данном направлении.

«Предусмотрена установка интеллектуальных камер наблюдения на всех остановках города. Наша цель – завершить все работы в течение года. В середине марта будут установлены камеры в Ени Ясамале, в основном на улице Шерифзаде», – сообщил Керимли.