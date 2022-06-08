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БТА обратилось к гражданам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

БТА обратилось к гражданам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Бакинское транспортное агентство, подведомственное Исполнительной власти города Баку, обратилось к гражданам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Инфраструктура
8 июня 2022 г. 12:41
БТА обратилось к гражданам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1

Бакинское транспортное агентство, подведомственное Исполнительной власти города Баку, обратилось к гражданам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В обращении говорится, что принимаются меры для обеспечения доступности общественного транспорта для граждан в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1". В связи с этим, как сообщалось ранее, в период ограничений во время проведения соревнования внесены временные изменения в схему движения по 20 регулярным маршрутам - схему движения автобусов под номерами 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 127, 205, M3 и H1. Более подробно об изменениях можно узнать по ссылке: https://bna.az/az/news/1483

"Для обеспечения беспрепятственного движения автобусов по регулярным маршрутным линиям с интервалами, установленными в схеме движения, рекомендуется не выезжать в центр города на личном транспорте без острой необходимости. Большее предпочтение общественного транспорта является разумным поведением с точки зрения организации беспрепятственного движения на дорогах, а также предотвращения ненужной плотности", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке BNA "Formula 1" ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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