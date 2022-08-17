БТА обратилось к болельщикам в связи с игрой "Карабах" – "Виктория"

Бакинское транспортное агентство (БТА), находящееся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, обратилось к болельщикам, купившим билеты на первый матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Карабах" и чешской "Викторией"

Бакинское транспортное агентство (БТА), находящееся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, обратилось к болельщикам, купившим билеты на первый матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Карабах" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Как сообщает Report, БТА рекомендует болельщикам не пользоваться личным автомобилем, чтобы доехать до стадиона.

Для обеспечения более комфортного проезда болельщиков на общественном транспорте до Республиканского стадиона им.Тофика Бахрамова были приняты необходимые меры.

Предоставляем информацию по регулярным маршрутным линиям, движущимся в направлении места проведения игры: