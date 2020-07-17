British Airways прекращает рейсы на Boeing 747

Авиакомпания British Airways объявила, что прекращает эксплуатацию самолетов семейства Boeing 747, получивших прозвище Jumbo Jet

Авиакомпания British Airways объявила, что прекращает эксплуатацию самолетов семейства Boeing 747, получивших прозвище Jumbo Jet, сообщает Report cо ссылкой на "Коммерсантъ".

Британская компания является крупнейшим в мире оператором этих сверхвместительных дальнемагистральных самолетов. В ее парке в настоящий момент находится 31 самолет модели 747-400. "British Airways с большой грустью объявляет, что ее парк самолетов Boeing 747, нежно прозванных "королевами неба", вероятно, совершил свой последний регулярный коммерческий рейс",— говорится в сообщении компании.

Перевозчик вынужден был отказаться от использования столь крупных самолетов из-за резкого падения спроса на авиаперевозки, вызванного пандемией COVID-19.

В начале июля компания Boeing заявила, что из-за пандемии коронавируса намерена прекратить выпуск Boeing 747 после 50 лет их эксплуатации. Кроме того, Boeing решила cократить 15% сотрудников в подразделении по производству пассажирских самолетов.