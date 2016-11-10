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    British Airways покинул азербайджанский рынок

    Ликвидировано азербайджанское представительство компании

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Ликвидировано азербайджанское представительство компании British Airways Plc. Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

    Отмечается, что кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Измира, 8, HyattTower-2 (VI этаж).

    British Airways специализируется на пассажирских и грузовых перевозках. Компания выполняет полеты в 400 направлениях.

    Напомним, что 29 апреля этого года компания приостановила авиарейсы по маршруту Лондон-Баку-Лондон. 

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