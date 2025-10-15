Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Британский эксперт: Шуша умнее некоторых европейских городов

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 13:10
    Британский эксперт: Шуша умнее некоторых европейских городов

    Город Шуша является одним из самых умных городов, возможно, даже умнее некоторых европейских.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об заявила директор совета директоров Chapman Taylor в Великобритании Марселина Зелинска (Marcelina Zielinska) на панельной дискуссии "Содействие инклюзивному, экологичному и устойчивому будущему для Карабаха" в рамках III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    "В Шуше есть электробусы, и можно смело сказать, что 100% общественного транспорта работает на электричестве. Существует система подземного сбора мусора, поэтому нет неприятных запахов, и все это сопровождается переработкой отходов. В городе четыре вида контейнеров для сортировки мусора, и это не обычные баки - отходы утилизируются вниз по системе", - сказала она.

    М. Зелинска отметила, что Шуша также является "зеленым городом".

    "Это город для пеших прогулок, "город 15 минут", то есть очень умный подход. Даже не просто умный, а самый разумный способ, ведь существует множество определений "умного города". Например, в Европейском союзе (ЕС) выделяют шесть измерений умного города, и для нас, планировщиков, важнейшими являются окружающая среда, умная экология, умная мобильность и умная среда для жизни. Что касается умной мобильности, очень важно иметь интегрированную транспортную систему, и у Шуши уже есть "Shusha card", которая объединяет транспорт, а также вход в музеи и различные досуговые объекты. Это даже умнее того, что у нас есть в Лондоне. Можно долго говорить о том, насколько умна Шуша, но очевидно одно - в этом нет ничего случайного или неразумного. Город очень грамотно спланирован и действительно инвестирует в современные технологии", - добавила она.

