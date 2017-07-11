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    Бренд AZALJET ликвидируется

    Его место занял Buta Airways

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Начало деятельности низкобюджетной авиакомпании Buta Airways означает ликвидацию бренда AZALJET.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесеменски.

    По его словам, с сегодняшнего дня приостановлена продажа билетов на рейсы AZALJET ввиду начала продаж билетов Buta Airways. Однако это не коснется пассажиров, уже имеющих билеты на AZALJET. Они могут воспользоваться ими по назначению.

    "Впредь в Азербайджане будут функционировать две государственные гражданские авиакомпании – AZAL и Buta Airways", - сказал П.Кесеменски. 

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