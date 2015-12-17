​Болгария и Турция построят интерконнектор для поставок азербайджанского газа

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Болгария и Турция планируют построить газовый интерконнектор, по которому Болгария сможет получать природный газ из Азербайджана.

Как передает Report, об этом во время пресс-конференции в Софии заявил турецкий премьер Ахмет Давутоглу по итогам переговоров с главой правительства Болгарии Бойко Борисовым.

«Мы планируем реализовать транспортные проекты, среди которых – запуск скоростного поезда «София-Стамбул». Болгария и Турция будут связаны также газовым интерконнектором для поставок природного газа из Азербайджана. Для возрождения идеи о поставке азербайджанского газа мы с коллегой Ципрасом решили, что, возможно, еще в четверг проведем встречу в Брюсселе. Интерконнекторы с Грецией и Турцией позволят диверсифицировать и транспортировать газ со всех возможных направлений», - сообщил Давутоглу.

Болгарский премьер Бойко Борисов, в свою очередь подчеркнул, что строительство интерконнекторов между Болгарией, Турцией и Грецией положит основу будущего газового хаба на Балканах и будет способствовать диверсификации поставок энергоносителей.