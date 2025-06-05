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Болгария и Казахстан планируют расширение портов вдоль Среднего коридора

Болгария и Казахстан планируют расширение портов вдоль Среднего коридора Совет министров Болгарии одобрил проект Меморандума о взаимопонимании между Болгарией и Казахстаном в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).
Инфраструктура
5 июня 2025 г. 15:01
Болгария и Казахстан планируют расширение портов вдоль Среднего коридора

Совет министров Болгарии одобрил проект Меморандума о взаимопонимании между Болгарией и Казахстаном в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, документ предусматривает сотрудничество в обмене информацией и опытом, развитие портовой инфраструктуры вдоль маршрута, сокращение времени транзита, а также повышение качества логистических услуг. Эти меры направлены на стимулирование роста трансконтинентальных грузоперевозок между Востоком и Западом.

Подписание меморандума отражает стремление сторон к укреплению партнерства в продвижении Среднего коридора, что будет способствовать развитию экономических и социальных связей в регионе.

Отметим, что ТМТМ представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек

В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

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