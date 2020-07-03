Boeing прекратит выпуск самолетов 747 через два года

Аэрокосмическая корпорация Boeing через два года прекратит выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747.

Аэрокосмическая корпорация Boeing через два года прекратит выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, решение принято в конфиденциальном порядке и пока не доведено до сведения сотрудников Boeing. Корпорация планирует собрать последний 747-8 на своем заводе в Эверетте (штат Вашингтон) примерно через два года. Причин завершения производства достаточно много, главная заключается в незначительном количестве маршрутов, на которых требуются двухпалубные авиалайнеры с четырьмя двигателями. Пандемия коронавируса, практически парализовавшая международные воздушные перевозки, нанесла дополнительный удар по рентабельности Boeing 747, поясняет агентство.

Согласно публикации, самолет, дебютировавший в 1970 году, практически обанкротил американскую корпорацию, хотя и преобразил рынок пассажирских дальнемагистральных перевозок. За минувшие десятилетия Boeing поставил 1 571 самолет этой модели, который по объему продаж уступает только 777-й модели. По оценке экспертов, на которых ссылается Bloomberg, с 2016 года корпорация теряет почти 40 млн долларов США на каждом выпущенном 747-8, сократив их производство до шести единиц в год. Связанные с этим финансовые издержки достигли 4,2 млрд долларов США, а последний заказ на пассажирский вариант самолета был сделан для нужд президента США в 2017 году.

По данным агентства, портфель невыполненных заказов включает 15 транспортных самолетов 747. Двенадцать из них предназначены для американской компании United Parcel Service (экспресс-доставка и логистика). Судьба остальных трех не ясна.