Boeing получила контракт от НАСА на поддержку МКС до 2024 года

Компания Boeing получила контракт от НАСА на 916 млн долларов на продолжение поддержки работы Международной космической станции до 2024 года.

Компания Boeing получила контракт от НАСА на 916 млн долларов на продолжение поддержки работы Международной космической станции до 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"Boeing будет оказывать услуги технической поддержки, предоставлять ресурсы и персонал для работ на борту МКС, а также отвечать за многие системы станции", - сказано в сообщении.

Напомним, что компания является основным подрядчиком НАСА по МКС с 1993 года.

В настоящее время работа МКС продлена до 2024 года. Страны-участницы проекта сейчас обсуждают возможное продление до 2028 или даже до 2030 года. Специалисты считают, что технически это реализуемо.