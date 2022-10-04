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Boeing не ожидает одобрения модели 737 MAX 10 до лета 2023 года

Boeing не ожидает одобрения модели 737 MAX 10 до лета 2023 года Американская компания Boeing не ожидает одобрения модели 737 MAX 10 до лета 2023 года.
Инфраструктура
4 октября 2022 г. 11:23
Boeing не ожидает одобрения модели 737 MAX 10 до лета 2023 года

Американская компания Boeing не ожидает одобрения модели 737 MAX 10 до лета 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо Федерального авиационного управления США, направленное в Конгресс.

"Согласно текущему плану проекта Boeing, 737-10 получит измененный тип сертификата не раньше лета 2023 года", - отмечается в письме.

Крайним сроком получения одобрения регулятора на MAX 10 является декабрь. В случае отказа Конгресса, Boeing придется поменять оповещение кабины пилотов в соответствии с современными требованиями, что существенно может задержать ввод данной модели в эксплуатацию. Однако компания не провела все обязательные экспертизы и не предоставила оставшиеся документы к середине сентября с тем, чтобы получить одобрение в декабре, отмечает агентство.

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