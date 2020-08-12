BNA запустило рекордное число линейных автобусов

Бакинское транспортное агентство призвало водителей автомобилей с пониманием отнестись к необходимости беспрепятственного движения автобусов

Сегодня на линейные маршруты было запущено 2 130 автобусов, курсирующих по 163 маршрутам (153 - регулярных и 10 экспресс-автобусов).

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA). Цель состоит в удовлетворении спроса на ежедневные пассажироперевозки на 20-25%.

Судя по статистическим данным, в пассажироперевозках наблюдается максимальный показатель. Так, в настоящее время за день перевозится более 1,6 миллиона пассажиров. Бакинское транспортное агентство призвало водителей автомобилей с пониманием отнестись к необходимости комфортного и беспрепятственного движения автобусов в сложившейся ситуации, а также придерживаться правил стоянки и парковки.