BNA: В ближайшее время проблема беспорядочной парковки в Баку будет решена

Бакинским транспортным агентством (BNA) разработана концепция проведения реформы парковки в столице.

Бакинским транспортным агентством (BNA) разработана концепция проведения реформы парковки в столице.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя правления организации Фаик Аббасов в эфире программы “Профессиональные дебаты” на канале ARB.

“Два года назад мы пригласили всемирно известную компанию по организации парковок для проведения реформы городской парковки. Проведены двухлетние исследования, включающие в себя изучение спроса и предложения, анализ системы в целом. Документ был обсужден и принят BNA. Затем, с учетом рекомендаций, мы подготовили нашу концепцию системной реформы парковки и законодательные акты, связанные с ее применением”, - сказал Ф. Аббасов сказал.

По его словам, этот документ был представлен в Кабинет министров и в настоящее время находится в процессе согласования с соответствующими государственными структурами: "Мы надеемся, что в ближайшее время мы завершим и эти процедуры, наконец, избавим общество от проблемы беспорядочной парковки”.

Аббасов считает, что эта реформа предполагает зонирование территории города в соответствии с интенсивностью движения: "В каждой зоне будут применяться разные подходы к парковке. Концепция также предусматривает применение тарифов. Без них невозможно применить эту систему. После этого начнется реализация системной реформы парковки. Процесс будет осуществляться поэтапно. В качестве пилотного проекта процесс будет начат на улице 6-я параллельная. После этого мы поэтапно перейдем в другие зоны".