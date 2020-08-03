О нас
Report Georgia

BNA распространило информацию о столкнувшихся автобусах

BNA распространило информацию о столкнувшихся автобусах Указанные автобусы вообще не курсируют по каким-либо регулярным линиям в городе
Инфраструктура
3 августа 2020 г. 10:30
BNA распространило информацию о столкнувшихся автобусах

Автобусы марки IVECO, которые сегодня утром попали в аварию на проспекте Зии Бунъятова, не принадлежат ООО BakuBus.

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, указанные автобусы вообще не курсируют по каким-либо регулярным линиям в городе.

Напомним, что сегодня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о столкновении двух пассажирских автобусов марки Iveco в Наримановском районе города Баку.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли зажатого в кабине водителя.

 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BNA qəzaya uğramış avtobuslar barədə məlumat yayıb  

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
30 июля 2020 г. 18:32
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
30 июля 2020 г. 17:03
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
30 июля 2020 г. 16:46

Последние новости

10:30
BNA распространило информацию о столкнувшихся автобусах Инфраструктура
10:22
Число жертв нападения на тюрьму в Афганистане возросло до 20 Другие страны
10:13
В Баку находившаяся в розыске женщина совершила кражу Происшествия
09:47
Ветеран Карабахской войны погиб в ДТП Происшествия
09:46
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса Происшествия
09:45
Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19 Другие страны
09:36
В Грузии еще двое заболели COVID-19 В регионе
09:28
ВС Армении нарушили перемирие 35 раз Нагорно-карабахский конфликт
09:24
Четверо погибли после опрокидывания лодки у берегов Турции Другие страны
08:54
В Баку 61-летняя женщина пострадала в аварии Происшествия
08:35
Тропический шторм "Хагупит" приближается к Китаю Другие страны
08:15
В Южной Корее из-за сильных дождей погибли шесть человек Другие страны
07:54
За сутки коронавирусом заразились более 25 тыс. бразильцев Другие страны
07:08
На Тайване объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном Другие страны
06:47
В Берлине общественные пространства превратят в клубы под открытым небом Это интересно
Вся новостная лента