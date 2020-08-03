BNA распространило информацию о столкнувшихся автобусах

Указанные автобусы вообще не курсируют по каким-либо регулярным линиям в городе

Автобусы марки IVECO, которые сегодня утром попали в аварию на проспекте Зии Бунъятова, не принадлежат ООО BakuBus.

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, указанные автобусы вообще не курсируют по каким-либо регулярным линиям в городе.

Напомним, что сегодня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о столкновении двух пассажирских автобусов марки Iveco в Наримановском районе города Баку.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли зажатого в кабине водителя.