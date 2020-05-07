​BNA: Граждан могут пускать в автобусы по специальному разрешению

В ходе последних брифингов оперативного штаба при Кабинете министров неоднократно подчеркивалась возможность ужесточения режима, если тенденция заражения вирусом последних нескольких дней продолжится.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала Real TV сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

"Естественно, это коснется и транспорта. Если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию, жесткие меры в общественном транспорте неизбежны”, - сказал он.

М.Агаев отметил, что среди них возможен пропуск в автобусы по специальному разрешению или провоз пассажиров по количеству мест: "В нынешней ситуации это сделать невозможно, и соблюдение социальной дистанции напрямую зависит от самих граждан”.