Наверх

BNA: Экспресс-автобусы продолжат работу по прежнему графику

​BNA: Экспресс-автобусы продолжат работу по прежнему графику

Пассажирские перевозки по экспресс-маршрутам M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 будут продолжены.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA), решение принято с учетом многочисленных обращений граждан.

График работы указанных экспресс-автобусов также не изменится. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформировано об этом.

"Еще раз призываем пассажиров пользоваться защитными масками на остановках и на территории центров обмена транспорта, а также в автобусах и соблюдать социальную дистанцию", - отметили в BNA.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!