​BNA: Экспресс-автобусы продолжат работу по прежнему графику

Пассажирские перевозки по экспресс-маршрутам M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 будут продолжены.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA), решение принято с учетом многочисленных обращений граждан.

График работы указанных экспресс-автобусов также не изменится. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформировано об этом.

"Еще раз призываем пассажиров пользоваться защитными масками на остановках и на территории центров обмена транспорта, а также в автобусах и соблюдать социальную дистанцию", - отметили в BNA.