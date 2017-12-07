BMW планирует к 2025 году вывести на рынок 25 новых моделей

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Немецкий автоконцерн BMW планирует к 2025 году запустить производство 25 новых моделей автомобилей, при этом 12 из них будут электрокарами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что дебют среди новинок достанется обновленному спорткару BMW i8 Roadster. Эта модель уже была представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе.

До 2025 года BMW также намеревается выпустить полностью электрическую версию хэтчбэка Mini и кроссовера BMW X3.