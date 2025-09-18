Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам заранее планировать поездки в дни F1

Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и выделять дополнительное время, чтобы вовремя и комфортно добраться до аэропорта в связи с проведением в Баку Formula 1 Гран-при Азербайджана 2025 .

Как сообщили Report в аэропорту, рекомендация связана с тем, что в дни проведения этого мероприятия ожидается введение ограничений дорожного движения на ряде улиц и проспектов. Одновременно прогнозируется значительное увеличение числа иностранных гостей, прибывающих в нашу страну.

Для удобного и беспрепятственного путешествия пассажирам советуется соблюдать следующие рекомендации:

· Прибывать в аэропорт заранее: для своевременного прохождения процедур безопасности и регистрации необходимо быть в аэропорту как минимум за 2 часа до вылета.

· Регистрироваться онлайн: чтобы сократить время ожидания, пройдите онлайн-регистрацию перед вылетом. Некоторые авиакомпании открывают регистрацию за 48 часов до рейса.

· Пользоваться киосками саморегистрации и сдачи багажа (self check-in; baggage drop-off): это позволит избежать длинных очередей у стоек регистрации и ускорить процесс.

· Заранее уточнять информацию о терминале: проверьте в электронном билете или на официальном сайте авиакомпании, из какого терминала выполняется ваш рейс.

· Пользоваться сервисом "Аэроэкспресс": от станции метро "28 Мая" можно быстро и без пробок добраться в аэропорт на общественном транспорте "Аэроэкспресс".

· Соблюдать правила парковки: оставляйте транспортные средства только на официальных парковках. В противном случае это может привести к блокировке проходов и созданию искусственных пробок. Для кратковременной остановки (до 3 минут) пользуйтесь специальными зонами "drop-off".

· Оплачивать парковку онлайн: для экономии времени используйте мобильные приложения AzParking, ABB, Birbank или платформу Tezödə. Первые 15 минут парковки бесплатны.

· Пассажиры с особыми потребностями: если вам требуется дополнительная помощь, обратитесь в авиакомпанию минимум за 48 часов до вылета.

Отметим, что все службы Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения Formula 1 будут работать в усиленном режиме. Заблаговременно спланировав поездку, вы обеспечите себе комфортное, безопасное и беспрепятственное путешествие.