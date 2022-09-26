О нас

Билеты в Шушу, Агдам и Физули на октябрь поступят в продажу

Билеты в Шушу, Агдам и Физули на октябрь поступят в продажу Билеты на октябрь на регулярные рейсы в Шушу, Агдам и Физули, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу завтра в 17:00.
Инфраструктура
26 сентября 2022 г. 11:14
Билеты в Шушу, Агдам и Физули на октябрь поступят в продажу

Билеты на октябрь на регулярные рейсы в Шушу, Агдам и Физули, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу завтра в 17:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az. Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, к которым будет применена льгота.

В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В городах Шуша, Агдам и Физули пассажиры посещают исторические, культурные и религиозные памятники.

На сегодняшний день регулярными автобусными маршрутами осуществлено 355 рейсов, более 15 тысяч человек посетили города Шуша, Агдам и Физули.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şuşa, Ağdam və Füzuliyə oktyabr ayına olan biletlər satışa çıxarılacaq

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi