Билеты в Шушу, Агдам и Физули на октябрь поступят в продажу

Билеты на октябрь на регулярные рейсы в Шушу, Агдам и Физули, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу завтра в 17:00.

Билеты на октябрь на регулярные рейсы в Шушу, Агдам и Физули, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу завтра в 17:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az . Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, к которым будет применена льгота.

В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В городах Шуша, Агдам и Физули пассажиры посещают исторические, культурные и религиозные памятники.

На сегодняшний день регулярными автобусными маршрутами осуществлено 355 рейсов, более 15 тысяч человек посетили города Шуша, Агдам и Физули.