Билеты в Шушу, Агдам и Физули на октябрь поступят в продажу

Билеты на октябрь на регулярные рейсы в Шушу, Агдам и Физули, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу завтра в 17:00.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Продажа билетов осуществляется онлайн через портал
В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В городах Шуша, Агдам и Физули пассажиры посещают исторические, культурные и религиозные памятники.
На сегодняшний день регулярными автобусными маршрутами осуществлено 355 рейсов, более 15 тысяч человек посетили города Шуша, Агдам и Физули.