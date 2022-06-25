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Билеты в Шушу, Агдам и Физули на июль скоро поступят в продажу

Билеты в Шушу, Агдам и Физули на июль скоро поступят в продажу 27 июня в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта в Шушу, Агдам и Физули на июль.
Инфраструктура
25 июня 2022 г. 15:47
Билеты в Шушу, Агдам и Физули на июль скоро поступят в продажу

27 июня в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта в Шушу, Агдам и Физули на июль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az, который интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, на которых будет действовать льгота.

Пассажирам следует заранее покупать билеты до места назначения и в обратном направлении.

В то же время принято решение об открытии дополнительного рейса Баку-Шуша-Баку. С июля пассажиры смогут путешествовать по данному маршруту все дни недели.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января. Первый регулярный автобусный рейс в направлении Физули был осуществлен 25 июня. В целом, на освобожденные от оккупации территории было совершено 206 поездок, Карабахский регион посетили 8 857 человек.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Ağdam və Füzuli istiqamətində iyula olan biletlər satışa çıxarılacaq

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