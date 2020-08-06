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Report Georgia

Билеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по новым правилам

Билеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по новым правилам Начиная с сегодняшнего дня реализация авиабилетов AZAL на рейсы Баку-Нахчыван будет осуществляться в новом порядке.
Инфраструктура
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6 августа 2020 г. 15:05
Билеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по новым правилам

Начиная с сегодняшнего дня реализация авиабилетов AZAL на рейсы Баку-Нахчыван будет осуществляться в новом порядке. 

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, учитывая большой спрос и ограниченное число рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном выше маршруте отныне будет осуществляться по принципу очередности.

Записаться в очередь можно двумя способами:

- через онлайн-форму на сайте azal.az по ссылке: https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919 ;

- через письменное обращение в WhatsApp по номеру: +99470 4374081.

При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Учитывая очень высокий спрос на рейсы в Нахчыван, авиакомпания просит принять во внимание, что на ближайшие даты по данному направлению количество свободных мест исчерпано.


 

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Версия на английском языке Baku-Nakhchivan flight tickets to be sold out in new fashion
Версия на азербайджанском языке Bakı-Naxçıvan aviareysinə bilet satışı qaydası dəyişdi

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