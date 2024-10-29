Билеты на автобусные рейсы в Карабах на ноябрь поступят в продажу завтра

Билеты на ноябрь на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории поступят в продажу 30 октября в 11:00.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.
Билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам можно приобрести на портале
А билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачын можно приобрести онлайн на портале
Билеты туда и обратно следует бронировать заранее в одно и то же время.
Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему свои данные. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.
Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 1 120 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 34 981 человек.