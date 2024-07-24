О нас

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на август поступят в продажу 25 июля

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на август поступят в продажу 25 июля Билеты на август на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 25 июля в 11:00.
Инфраструктура
24 июля 2024 г. 12:16
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на август поступят в продажу 25 июля

Билеты на август на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 25 июля в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнены 765 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 31 067 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə avqust ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

Другие новости из категории

Утверждены Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом
Утверждены "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом"
24 июля 2024 г. 12:55
В Казахстане завершается капремонт дороги, связывающей порт Курык со Средним коридором  
В Казахстане завершается капремонт дороги, связывающей порт Курык со Средним коридором  
24 июля 2024 г. 12:19
В Баку на улице Ахмеда Раджабли ограничено движение транспорта
В Баку на улице Ахмеда Раджабли ограничено движение транспорта
24 июля 2024 г. 11:50
Из Грузии в Туркменистан через Китай запущен новый грузовой рейс
Из Грузии в Туркменистан через Китай запущен новый грузовой рейс
24 июля 2024 г. 09:55
На ряде бакинских улиц наблюдается плотный транспортный поток
На ряде бакинских улиц наблюдается плотный транспортный поток
24 июля 2024 г. 08:30
В Мингячевире местами не будет света
В Мингячевире местами не будет света
24 июля 2024 г. 00:13
Делегация ПРООН в Азербайджане посетила Бакинский порт
ФотоДелегация ПРООН в Азербайджане посетила Бакинский порт
23 июля 2024 г. 23:43
Завтра в четырех селах Имишлинского района будут перебои в газоснабжении
Завтра в четырех селах Имишлинского района будут перебои в газоснабжении
23 июля 2024 г. 23:04
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
23 июля 2024 г. 08:25
На заседании под председательством премьер-министра Азербайджана обсуждена подготовка к отопительному сезону
Фото На заседании под председательством премьер-министра Азербайджана обсуждена подготовка к отопительному сезону
22 июля 2024 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi