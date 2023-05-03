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Бердымухамедов: Туркменистан намерен запустить транспортный коридор в Иран, Ирак и Турцию

Бердымухамедов: Туркменистан намерен запустить транспортный коридор в Иран, Ирак и Турцию Ашхабад рассчитывает в перспективе запустить транспортный коридор, который объединит Туркменистан, Иран, Ирак и Турцию.
Инфраструктура
3 мая 2023 г. 09:21
Бердымухамедов: Туркменистан намерен запустить транспортный коридор в Иран, Ирак и Турцию

Ашхабад рассчитывает в перспективе запустить транспортный коридор, который объединит Туркменистан, Иран, Ирак и Турцию.

Как передает Report со ссылкой на "Нейтральный Туркменистан", об этом говорится в обращении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова к участникам II международной конференции-выставки "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие - 2023", открывающейся в среду в Ашхабаде.

"В перспективе будет запущен транспортный коридор Восток-Запад, который объединит Туркменистан, Иран, Ирак и Турцию", - сказано в обращении.

Туркменский лидер также отметил, что прокладка автомагистрали и моста через залив Гарабогаз по маршруту Туркменбаши в направлении Казахстана позволит существенно нарастить транспортно-торговое партнерство и увеличить грузооборот между двумя странами.

В то же время Бердымухамедов заявил, что Туркменистан обеспечит грузовому транспорту Узбекистана выход на юг России.

"Подсоединение высокоскоростной автотрассы, объединяющей восточный регион и центр нашей страны, к автобану Ашхабад-Турк­менбаши обеспечит выход грузовым автомобилям из соседнего Узбекистана к международному морскому порту на Каспии, а оттуда - на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана, к Персидскому заливу и Оманскому проливу по морским путям", - говорится в послании.

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