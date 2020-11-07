О нас
Report Georgia
Аудио новости

Bentley будет выпускать только электромобили

Bentley будет выпускать только электромобили Bentley Motors полностью переориентируется на производство электромобилей к 2030 году.
Инфраструктура
7 ноября 2020 г. 22:27
Bentley будет выпускать только электромобили

Bentley Motors полностью переориентируется на производство электромобилей к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава компании Эдриан Холлмарк.

В ближайшее десятилетие Bentley преобразится из консервативной марки в ультрасовременный luxury-бренд, лояльный к окружающей среде.

Так, через пять лет выйдет первый электромобиль Bentley, а к концу десятилетия Bentley будет предлагать на рынке исключительно электромобили.

Ожидается, что первым электромобилем Bentley станет новый кроссовер, который разделит платформу с похожими моделями Audi и Porsche. Представители компании от комментариев воздерживаются.

Кроме того, марка перейдет на потребление энергии от возобновляемых источников, а у штаб-квартиры и завода в Крю будет установлено около 30 000 солнечных панелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
4 ноября 2020 г. 12:43
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56
 Уничтожены два армянских Града
Видео Уничтожены два армянских "Града"
1 ноября 2020 г. 17:54
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi