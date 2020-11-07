Bentley будет выпускать только электромобили

Bentley Motors полностью переориентируется на производство электромобилей к 2030 году.

Bentley Motors полностью переориентируется на производство электромобилей к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава компании Эдриан Холлмарк.

В ближайшее десятилетие Bentley преобразится из консервативной марки в ультрасовременный luxury-бренд, лояльный к окружающей среде.

Так, через пять лет выйдет первый электромобиль Bentley, а к концу десятилетия Bentley будет предлагать на рынке исключительно электромобили.

Ожидается, что первым электромобилем Bentley станет новый кроссовер, который разделит платформу с похожими моделями Audi и Porsche. Представители компании от комментариев воздерживаются.

Кроме того, марка перейдет на потребление энергии от возобновляемых источников, а у штаб-квартиры и завода в Крю будет установлено около 30 000 солнечных панелей.