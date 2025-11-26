Белозеров: Транспортная система СНГ демонстрирует высокую эффективность

Страны СНГ развивают инфраструктуру международных транспортных коридоров.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на 83-ем заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Мы развиваем инфраструктуру международных транспортных коридоров, создаем благоприятные условия для грузоотправителей, внедряем новые технологии. Реализуем механизмы взаимодействия, которые позволяют железным дорогам Содружества адаптироваться к изменениям в экономике и транспортной отрасли", - отметил он.

По словам Белозерова, лидеры стран СНГ ранее обозначили курс на укрепление сотрудничества, в том числе в транспортной сфере, и деятельность Совета полностью соответствует этим задачам.

"Совокупный грузооборот железных дорог стран СНГ по итогам прошлого года достиг почти 3 трлн тонно-километров, что на 30% превышает показатели железных дорог США первого класса и почти в восемь раз - железных дорог Европейского союза", - сказал он.

Он отметил, что столь высокий показатель демонстрирует эффективность совместной работы железнодорожных администраций и растущий потенциал транспортной системы Содружества.