Из Беларуси в Азербайджан поставят четыре электробуса

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Белорусский производитель общественного электротранспорта "Белкоммунмаш" готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости.

Как передает Report со ссылкой белорусские СМИ, машины будут проходить тестирование на специально организованном для этого маршруте в городе Гянджа.

В дальнейшем на местном автомобильном заводе будет налажено совместное сборочное производство электробусов.

Отметим, что соглашение о сотрудничестве было подписано во время визита на минское предприятие азербайджанской делегации, которую возглавил мэр города Гянджа Ниязи Байрамов.