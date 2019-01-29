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    Из Беларуси в Азербайджан поставят четыре электробуса

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Белорусский производитель общественного электротранспорта "Белкоммунмаш" готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости.

    Как передает Report со ссылкой белорусские СМИ, машины будут проходить тестирование на специально организованном для этого маршруте в городе Гянджа.

    В дальнейшем на местном автомобильном заводе будет налажено совместное сборочное производство электробусов.

    Отметим, что соглашение о сотрудничестве было подписано во время визита на минское предприятие азербайджанской делегации, которую возглавил мэр города Гянджа Ниязи Байрамов.

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