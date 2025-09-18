Белгород-Днестровский порт планирует создать крупный хаб Среднего коридора для обработки грузов

Белгород-Днестровский морской порт планирует создать крупный хаб Среднего коридора для обработки грузов.

Об этом в интервью Report заявила генеральный директор предприятия Оксана Киктенко.

О. Киктенко подчеркнула, что Азербайджан является ключевым звеном в развитии Среднего коридора.

"Весь грузопоток из Казахстана проходит через Азербайджан. Даже если далее груз идет в Турцию или Грузию, маршрут все равно проходит через Азербайджан. Возможно, Азербайджану стоит расширять сотрудничество с другими площадками и создавать собственные платформы дальше по Среднему коридору, чтобы эффективно управлять более протяженной цепочкой перевозок", - отметила гендиректор порта.

Она выразила готовность создавать новые платформы, учитывая запросы как азербайджанских площадок, так и других участников Среднего коридора.

По ее словам, на данный момент территория порта составляет 65 гектаров, однако рассматривается возможность расширения.

"Технически возможно расширение территории до 250 гектаров. Мы планируем развиваться по мере необходимости. Кроме того, мы хотим также создать не только паромный комплекс, но и крупный хаб Среднего коридора для обработки и отправки всех видов грузов дальше в другие страны Европы и в обратную сторону. В планах - строительство зернового, контейнерного и нефтяного терминалов, а также видим потенциал создания индустриального парка. В этой связи мы планируем сосредоточиться на развитии Среднего коридора, одновременно продолжая двигаться и в других направлениях", - подчеркнула глава порта.

Она сообщила о разработке концепции развития: "Мы уже определили, какие терминалы необходимы в настоящее время. Также мы планируем создать платформу для европейской части Среднего коридора - это будет дополнительная инфраструктура, направленная на устранение узких мест, о которых говорят, как в азиатской, так и в европейской части маршрута".

В частности, сейчас ведется реконструкция железной дороги в Молдове, которая соединяет маршрут Белгород-Днестровский с Румынией. Этот участок протяженностью 320 километров позволит ускорить доставку грузов в Европу.

"Кроме того, мы уже предпринимаем конкретные шаги: подписываем меморандумы, проводим переговоры и собираем информацию о необходимых условиях - какие виды грузов будут перевозиться, какие объекты нужно создать, какую технику закупить и какие терминалы построить, чтобы эффективно обслуживать каждый тип груза", - сказала она.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту, ТМТМ) увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году прогнозируется дальнейший рост до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по маршрутам стран-участниц. В этом объеме 2,5 млн тонн будут приходиться на сухие грузы (примерно 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - на нефть.

К 2027 году пропускная способность маршрута может вырасти до 10 млн тонн в год, что обеспечит устойчивую основу для наращивания транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.