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Bees Airline будет осуществлять регулярные авиарейсы из Одессы в Гянджу

Bees Airline будет осуществлять регулярные авиарейсы из Одессы в Гянджу С ноября 2021 года начнутся регулярные авиарейсы из Одессы в азербайджанский город Гянджа - от авиакомпании "Bees Airline".
Инфраструктура
2 сентября 2021 г. 14:05

С ноября 2021 года начнутся регулярные авиарейсы из Одессы в азербайджанский город Гянджа от авиакомпании Bees Airline.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, Государственное авиационное управление Украины выдало право на полеты в Азербайджан, в том числе по направлению Одесса - Гянджа.

Рейсы Одесса - Гянджа будут летать два раза в неделю.

Новое направление "осваивается" вместе с рядом других. Так, три украинских авиакомпаний получили право на полеты в Азербайджан, Израиль, Чехию, Бахрейн, Австрию и Португалию. В частности, авиакомпания "Bees Airline" получила право на полеты из Одессы в Азербайджан и Чехию, "МАУ" - в Бахрейн, а "SkyUp" - в Израиль, Португалию и Австрию.

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