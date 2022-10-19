Башир Гаджиев: Все памятники в Агдаме будут восстановлены или законсервированы

Агдам - разрушенный Центр культурного наследия Азербайджана. В этом районе будут восстановлены и законсервированы все памятники истории и культуры

В Агдаме разрушены все памятники истории и культуры Азербайджана, все они будут восстановлены или законсервированы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев на конференции, организованной в рамках Азербайджанской международной выставки “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха - Rebuild Karabakh” и 27-й Азербайджанской международной выставки "Строительство".

В то же время, по его словам, планы правительства по восстановлению винодельческих традиций в районе создадут новые возможности для экотуризма.