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Башир Гаджиев: Все памятники в Агдаме будут восстановлены или законсервированы

Башир Гаджиев: Все памятники в Агдаме будут восстановлены или законсервированы Агдам - разрушенный Центр культурного наследия Азербайджана. В этом районе будут восстановлены и законсервированы все памятники истории и культуры
Инфраструктура
19 октября 2022 г. 13:46
Башир Гаджиев: Все памятники в Агдаме будут восстановлены или законсервированы

В Агдаме разрушены все памятники истории и культуры Азербайджана, все они будут восстановлены или законсервированы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев на конференции, организованной в рамках Азербайджанской международной выставки “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха - Rebuild Karabakh” и 27-й Азербайджанской международной выставки "Строительство".

В то же время, по его словам, планы правительства по восстановлению винодельческих традиций в районе создадут новые возможности для экотуризма.

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Версия на английском языке Bashir Hajiyev: ‘All monuments in Aghdam will be restored or preserved’
Версия на азербайджанском языке Bəşir Hacıyev: "Ağdamdakı bütün abidələr bərpa və ya konservasiya ediləcək"

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