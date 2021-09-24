Баланс BakıKart можно пополнять онлайн

На сегодняшний день более 70% существующего автобусного парка интегрировано в систему BakıKart.

На сегодняшний день более 70% существующего автобусного парка интегрировано в систему BakıKart.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA), предусматривается поэтапная интеграция других маршрутных линий в систему безналичной оплаты.

План деятельности предусматривает также поэтапное внедрение оплаты через интернет портал, использование QR-кода, технологий NFC и EMV (прямая оплата банковской картой).

На начальном этапе вводится оплата через интернет-портал. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале online.bakikart.az через e-mail или по номеру телефона и создать личный кабинет. После оплаты сумма сядет на баланс карты не позднее, чем через час.

В то же время количество платежных терминалов MilliÖn, интегрированных в систему BakıKart, достигло 1 000. Граждане смогут пополнять баланс BakıKart не только на автобусных остановках, но и через терминалы MilliÖn, размещенные на объектах общественного питания, крупных торговых центрах, маркетах. В течение ближайшей недели пополнять баланс BakıKart станет возможным в терминалах MilliÖn. Пассажир может произвести оплату, зайдя в раздел "транспортные услуги" на главном экране платежного терминала, выбрав значок BakıKart и вставив карту в кард-ридер.