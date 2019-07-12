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Баланс Bakı Kart можно будет пополнять онлайн

​Баланс Bakı Kart можно будет пополнять онлайн

Баланс транспортной карты Bakı Kart можно будет пополнять онлайн уже к концу этого года.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Он также прокомментировал информацию о неработающих терминалах в городе: "Все терминалы работают, хотя иногда возникают технические проблемы, которые незамедлительно устраняются. На станциях метрополитена установлено 148, на автобусных остановках - более 50 терминалов. Ими ежедневно пользуются более 100 тыс. человек в день. Некоторые пополняют карту несколько раз в день".

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