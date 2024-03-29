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BakuBus запустил на линию еще один автобус с электродвигателем

BakuBus запустил на линию еще один автобус с электродвигателем ООО BakuBus выпустило на линию еще один автобус с электродвигателем (электробус).
Инфраструктура
29 марта 2024 г. 17:08
BakuBus запустил на линию еще один автобус с электродвигателем

ООО BakuBus запустило на линию еще один автобус с электродвигателем (электробус).

Как сообщает Report со ссылкой на ООО, он курсирует по маршруту №5 - от "20-го участка" до станции метро "Нариман Нариманов".

Приобретенный у китайской компании ZhongTong Bus электробус рассчитан на 34 посадочных места, общая пассажировместимость составляет 80 человек.

Электробус способен при полной зарядке преодолеть расстояние до 250 километров. Транспортное средство отвечает требованиям современных пассажирских перевозок.

Электробус будет проверен на соответствие рельефу города Баку. По результатам испытаний будет подготовлено и представлено в правительство предложение о внедрении электробусов в общественный транспорт города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xəttə daha bir elektrik mühərrikli avtobus buraxılıb

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