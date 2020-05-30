Наверх

BakuBus запустил еще один маршрут

​BakuBus запустил еще один маршрут

Перевозка пассажиров по регулярной маршрутной линии №11 уже осуществляется со стороны ООО BakuBus.

Как передает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA), это означает предоставление качественного и безопасного обслуживания пассажиров еще примерно 30 000 пассажиров в день.

Отмечается, что автобусы BakuBus, соответствуют экологическим стандартам Euro 6, также доступны для пассажиров с ограниченными возможностями.

В связи с изменением был проведен анализ вдоль маршрута и были организованы дополнительные 6 новых остановок.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!