    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 21:36
    BakuBus презентовали первый электробус, произведенный в Сумгайытском промпарке

    В Сумгайытском промышленном парке ООО BakuBus представили первый электрический автобус, произведенный ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory компании BYD.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

    Автомобиль был произведен методом SKD - Semi Knocked Down или крупноузловая сборка.

    В презентации приняли участие заместитель министра экономики Самед Баширли, посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, генеральный директор компании BYD Тянь Чунлонг, директор ООО BakuBus Шахин Гасанов и другие лица.

    Было подчеркнуто, что проект знаменует начало нового этапа в транспортном секторе, укрепляет промышленный потенциал, трансфер технологий и человеческий капитал. Было также отмечено, что это важная часть политики Азербайджана в области зеленой энергии и зеленого транспорта, а также успешный пример азербайджано-китайского сотрудничества.

    Длина автобуса составляет 12 метров, вместимость - 82 пассажира. Запас хода на одной зарядке достигает 350 км. В будущем будут реализованы инициативы по производству моделей различной вместимости, а также параллельно грузовых, коммунальных и легковых автомобилей.

    Отметим, что Azerbaijan Energy Automotive Factory создана по совместной инициативе Фонда развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики, SARDA Group и BYD.

