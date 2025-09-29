BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

Автопарк BakuBus в Гяндже обеспечил работой 675 человек, из них 553 человека – водители, а 122 – административный и технический персонал.

Как сообщает западное бюро Report, об этом было объявлено в ходе медиатура в Гяндже, организованного по следам визита президента.

Строительство автобусного парка на 300 мест началось в январе этого года.

BakuBus будет работать в Гяндже по 18 существующим и 2 новым маршрутным линиям. В город доставлены 280 автобусов, соответствующих высокому экологическому стандарту EURO6, из которых 45 имеют вместимость 54 пассажира, 186 – 63 пассажира, а 49 – 102 пассажира.

В результате масштабного анализа и исследований по Гяндже была проведена оптимизация 32 существующих маршрутных линий, определена деятельность 22 маршрутов.

Отметим, что 27 сентября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автопарка ООО BakuBus в Гяндже.