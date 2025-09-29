Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 14:41
    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Автопарк BakuBus в Гяндже обеспечил работой 675 человек, из них 553 человека – водители, а 122 – административный и технический персонал.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом было объявлено в ходе медиатура в Гяндже, организованного по следам визита президента.

    Строительство автобусного парка на 300 мест началось в январе этого года.

    BakuBus будет работать в Гяндже по 18 существующим и 2 новым маршрутным линиям. В город доставлены 280 автобусов, соответствующих высокому экологическому стандарту EURO6, из которых 45 имеют вместимость 54 пассажира, 186 – 63 пассажира, а 49 – 102 пассажира.

    В результате масштабного анализа и исследований по Гяндже была проведена оптимизация 32 существующих маршрутных линий, определена деятельность 22 маршрутов.

    Отметим, что 27 сентября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автопарка ООО BakuBus в Гяндже.

    BakuBus Гянджинский автопарк
    Фото
    "BakuBus"un Gəncə Avtoparkında 675 nəfər işlə təmin olunub

    Последние новости

    14:44

    Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели

    Экология
    14:41

    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Инфраструктура
    14:33

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Искусство
    14:33
    Фото

    Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    14:25

    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    14:22

    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

    Спорт
    14:15

    Али Асадов прибыл в Минск

    Внешняя политика
    14:15
    Фото

    Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

    Внешняя политика
    14:14

    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Kультурная политика
    Лента новостей