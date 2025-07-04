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Баку примет 82-ю сессию ЭСКАТО в 2026 году

Баку примет 82-ю сессию ЭСКАТО в 2026 году 82-я сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) пройдет в Баку в апреле 2026 года.
Инфраструктура
4 июля 2025 г. 16:06
Баку примет 82-ю сессию ЭСКАТО в 2026 году

82-я сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) пройдет в Баку в апреле 2026 года.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алишахбана на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Она выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за эту важную инициативу и поддержку.

По ее словам, в период растущих глобальных вызовов роль регионального сотрудничества важнее, чем когда-либо. "В этом контексте я хотела бы подчеркнуть три основных предложения для будущих обсуждений. Во-первых, важно создание и укрепление региональных платформ с целью усиления согласованности политики и координации на национальном, субрегиональном и региональном уровнях. Например, новая стратегия ОЭС может быть согласована с национальными климатическими целями.

Во-вторых, учитывая влияние изменения климата на страны, необходимо создание или совершенствование общей системы оценки рисков, систем раннего предупреждения и региональной координации реагирования, особенно в отношении наводнений, засух и ледниковых угроз, имеющих трансграничные последствия.

В-третьих, необходимо интегрировать видение устойчивого и климатически устойчивого будущего во все сферы сотрудничества, обеспечивая большую согласованность политики и межсекторальную синергию", - добавила Алишахбана.

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Версия на азербайджанском языке Bakı 2026-cı ildə ESCAP-ın 82-ci sessiyasına ev sahibliyi edəcək

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