Азербайджан посетит президент крупнейшей американской международной компании Trammo

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 16 января Азербайджан посетят президент крупнейшей американской международной компании Trammo Эдвард Вайнер и акционер Wondernet Exspress Дмитрий Абдушелишвили.

Как сообщает Report, они прибудут в Баку вместе с другими высокопоставленными представителями правительства и бизнеса, где будут проведены важные встречи с правительством и деловыми кругами Азербайджана.

Батумский морской порт, международная логистическая компания Wondernet Exspress и международная крупная американская компания Trammo планируют строительство нового терминала в порту Батуми. Терминал предназначен для транзита минеральных удобрений из Центральной Азии.

Соглашение между сторонами было подписано 14 января в Батуми. В церемонии подписания приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия, председатель Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе и президент крупнейшей американской компании Trammo Эдвард Вайнер.

"Этот терминал станет частью нового логистического коридора: из Центральной Азии, Азербайджана и Грузии, а затем через Батумский морской порт для перевозки грузов через Черное море", - объявил акционер Wondernet Exspress Дмитрий Абдушелишвили.

Новый логистический коридор станет самым коротким и удобным маршрутом из Центральной Азии по направлению Черного моря.

Технологический проект предусматривает строительство транзитного терминала и складских помещений с целью приема, хранения и по перевалке минеральных удобрений. Складские помещения предназначены для хранения 60 000 тонн удобрений. Конструкция транзитного терминала будет разработана для всех климатических условий. На начальном этапе производственные мощности терминала позволяют перевалку и хранение минеральных удобрений до 1 200 000 тонн в год.

Проект реализуется при участии "Батумского морского порта", Грузинской железной дороги и правительства Грузии. Партнером проекта является трейдерская компания - Trammo.