Баку и Москва обсуждают развитие железнодорожного сообщения по МТК "Север- Юг" - Оверчук

Россия и Азербайджан обсуждают развитие железнодорожного сообщения в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг”.

Россия и Азербайджан обсуждают развитие железнодорожного сообщения в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг”.

Как передает Report, об этом сообщает ПРАЙМ-TACC со ссылкой на вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

"Говорим о развитии железнодорожного сообщения. Конечно же, всегда обсуждается вопрос о достройке следующего звена Решт - Астара в Иране, который тоже обеспечит связанность в регионе и железнодорожный выход на порты Ирана - Бендер-Аббас, прежде всего, - в Персидском заливе", - сообщил А.Оверчук по итогам переговоров лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Встреча президентов двух стран состоялась в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Вице-премьер отметил, что на этих переговорах состоялся практический разговор о реализации планов создания коридора "Север - Юг".

А.Оверчук добавил, что [с Азербайджаном] уже реализована совместная часть по организации движения через пункты пропуска на азербайджано-российской границе.

"На азербайджанской стороне идет очень большое инфраструктурное развитие, запущена современная большая автомагистраль от границы с Россией до Баку, и она сопрягается уже с существовавшей ранее такой же современной дорогой от Баку до границы с Ираном", - добавил А.Оверчук.

По его словам, интерес к данному проекту сохраняет и Иран, “страна становится серьезным транзитером”.

Вице-премьер также добавил, что автомобильный грузопоток в этом же направлении существенно возрастает, и инфраструктурные ограничения для его роста сегодня фактически отсутствуют.

МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).