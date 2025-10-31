Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Баку и Анкара могут увеличить товарооборот за счет ориентированных на 3-и страны стратегий

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2025
    • 11:21
    Баку и Анкара могут увеличить товарооборот за счет ориентированных на 3-и страны стратегий

    Азербайджан и Турция могут значительно увеличить товарооборот за счет совместных стратегий, ориентированных на третьи страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Стамбульской промышленной палаты Эрдал Бахчиван на бизнес-встречах, состоявшихся в рамках официального визита членов совета палаты в Баку с целью расширения экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.

    Он отметил, что лидеры двух стран поставили цель довести объем товарооборота до 15 млрд долларов, и выразил уверенность, что эта цель будет достигнута: "Эти показатели вырастут еще больше благодаря взаимным инвестициям и совместным стратегиям, ориентированным на третьи страны".

    По словам Бахчивана, турецкие промышленники и инвесторы должны активнее использовать возможности региона.

    "Речь идет не только о турецких инвестициях в Азербайджан, но и о возможности для азербайджанских партнеров реализовывать проекты в Турции. Главное - понять, что мы можем сделать вместе и как развивать сотрудничество в третьих странах, ведь экономики наших стран обладают очень ценными ресурсами и возможностями, которые дополняют друг друга", - добавил он.

    Эрдал Бахчиван стратегии Азербайджан Турция
    Azərbaycan və Türkiyə üçüncü ölkələrə ticarət dövriyyəsini daha da artıra bilər

    Последние новости

    12:18

    Новый законопроект "О госуслугах" принят в последнем чтении

    Милли Меджлис
    12:17

    ММ принял в последнем чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте"

    Милли Меджлис
    12:14

    Азербайджан удвоил доход от экспорта золота

    Бизнес
    12:14

    В бюджете Армении на 2026 год не заложены деньги на ремонт ж/д, ведущей в Нахчыван

    В регионе
    12:10

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 4%

    Бизнес
    12:10
    Фото

    В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войны

    Происшествия
    12:08

    ММ утвердил поправки в законодательство о деятельности адвокатов

    Милли Меджлис
    12:07

    Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

    Туризм
    12:03

    Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

    Другие страны
    Лента новостей