Баку и Анкара могут увеличить товарооборот за счет ориентированных на 3-и страны стратегий

Азербайджан и Турция могут значительно увеличить товарооборот за счет совместных стратегий, ориентированных на третьи страны.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Стамбульской промышленной палаты Эрдал Бахчиван на бизнес-встречах, состоявшихся в рамках официального визита членов совета палаты в Баку с целью расширения экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.

Он отметил, что лидеры двух стран поставили цель довести объем товарооборота до 15 млрд долларов, и выразил уверенность, что эта цель будет достигнута: "Эти показатели вырастут еще больше благодаря взаимным инвестициям и совместным стратегиям, ориентированным на третьи страны".

По словам Бахчивана, турецкие промышленники и инвесторы должны активнее использовать возможности региона.

"Речь идет не только о турецких инвестициях в Азербайджан, но и о возможности для азербайджанских партнеров реализовывать проекты в Турции. Главное - понять, что мы можем сделать вместе и как развивать сотрудничество в третьих странах, ведь экономики наших стран обладают очень ценными ресурсами и возможностями, которые дополняют друг друга", - добавил он.