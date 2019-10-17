Бакпорт первым в Каспийском регионе получил статус "Зеленого порта"

Бакинский порт стал первым портом в Каспийском регионе, получившим сертификат "Системы экологической экспертизы портов" (СЭЭП) и статус ЭкоПорта от Европейской организации морских портов (ЕОМП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Бакпорта.

СЭЭП является европейским стандартом управления окружающей средой для портового сектора, который повышает осведомленность об охране окружающей среды и помогает портам достигать целей устойчивого развития. Он поощряет применение передовых технологий, особенно в аспектах использования энергии, утилизации отходов, качества воздуха, оцифрования и автоматизации.

Во время церемонии награждения, состоявшейся на конференции "Зеленый порт" в г. Осло, Норвегия, генеральный директор Бакинского порта Tалех Зиядов отметил, что "Получение сертификата ЭкоПорт для Бакпорта означает нашу искреннею веру в "зеленое" и устойчивое будущее. Эта внушительная работа последних 3 лет со стороны сотрудников Бакинского порта и Европейских партнёров которое позволила нам получить признание. Посредством своей экологически ориентированной политики Бакинский порт будет и впредь служить примером для других портов в регионе".

Генеральный секретарь ЕОМП Изабель Рикбост поздравила Бакинский порт с получением сертификата СЭЭП. "Работа с местным сообществом имеет первостепенное значение для портовых структур, и ЭкоПорты способствует дальнейшему повышению прозрачности и отчетности портового сектора. Экологический стандарт ЭкоПорты требует, чтобы экологическая политика порта была общедоступной и была доведена до сведения местного сообщества. Благодаря сертификации не только Бакинский Порт открывает новые возможности для себя, но и сеть ЭкоПорты теперь расширяется дальше на восток", - сказала генеральный секретарь ЕОМП.

В Европе 34 порта со статусом ЭкоПорты, в том числе самые загруженные порты Европы, такие как Роттердам и Барселона. Бакинский порт тесно сотрудничает с Европейским союзом в повышении операционной эффективности, управления портами, политики охраны окружающей среды и управления рисками. Порт уже получил сертификаты ISO 9001: 2015, OHSAS 18001 и ISO 14001. Он также интегрировал Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР) в свои бизнес-процессы и операции. Расположенный на стратегическом перекрестке Европы и Азии и вблизи крупных рынков, таких как Китай, Турция, Иран и Россия, Бакпорт намерен превратится в ведущий логистический и торговый центр Евразии. Все это является частью более широкой стратегии Азербайджана по укреплению не-нефтяного сектора и диверсификации экономики страны.