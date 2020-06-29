Бакметрополитен запускает на линию еще два новых поезда

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ЗАО "Бакинский метрополитен" запустит сегодня на линию два новых поезда.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, эти поезда будут двигаться в направлении "Ази Асланов" – "Дарнагюль".

"Идет настройка для запуска на линию других двух поездов. Примерно в первой половине июля и они будут сданы в пользование пассажиров", - сказал представитель метро.

Напомним, что сейчас в парке вагонов метро 280 вагонов. Из них 55 - вагоны нового поколения. Вместе с запускаемыми сегодня на линию вагонами их число вырастет до 65. А с очередными поездами – 75 единиц.

В октябре прошлого года "Бакинский метрополитен" подписал договор о покупке новых вагонов (поездов) с российским ОАО "Метровагонмаш", куда входит и ЗАО "Трансмашхолдинг". Согласно условиям договора, в ближайшие три года планируется ввоз в Баку 60 вагонов или 12 поездов по 20 вагонов или 4 поезда в год.