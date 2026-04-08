    Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеля

    Инфраструктура
    • 08 апреля, 2026
    • 12:06
    Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеля

    В Бакинском метро продолжается реализация проекта разделения красной и зеленой линий - завершен первый этап строительства 200-метрового тоннеля, который соединит участок "Джафар Джаббарлы – Низами".

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, работы ведутся с применением нового австрийского метода с учетом сложных геологических условий.

    Строительство нового пешеходного перехода, который обеспечит прямое и кратчайшее сообщение с платформой станции "Джафар Джаббарлы", что позволит перераспределить пассажиропоток в направлениях "Дярнягюль" и "Хатаи" и снизить нагрузку на станцию "28 Мая".

    Переход также создаст дополнительные удобства для входа и выхода пассажиров на станции "28 Мая", позволяя быстрее и без ожидания попадать на платформу через станцию "Джафар Джаббарлы".

    В компании сообщили, что земляные работы и установка металлического каркаса тоннеля уже завершены. В настоящее время продолжаются работы по соединению с платформой станции "28 Мая", а также подготовка к бетонированию лестничных конструкций. Ввод перехода в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.

    Подчеркивается, что строительный процесс не влияет на работу станций, движение поездов и наземного транспорта, а также не создает препятствий для пешеходов.

    После завершения проекта и ввода в эксплуатацию всех систем красная линия ("Ичеришехер – Ази Асланов") и зеленая линия ("Дярнягюль – Хатаи") будут функционировать полностью независимо. Пересадка между ними будет осуществляться через переход "28 Мая – Джафар Джаббарлы".

    Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеля
    Бакинский метрополитен Станция метро 28 Мая Станция метро Джафар Джаббарлы
    Фото
    Bakı metrosu xətlərin ayrılması üçün 200 metrlik tunelin inşasına hazırlaşır

    Последние новости

    12:22

    Парламент Казахстана одобрил соглашение с Турцией о военных воздушных перевозках

    В регионе
    12:20
    Фото

    Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана

    Внешняя политика
    12:14
    Фото

    Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в Казахстане

    Индивидуальные
    12:13

    МИД Китая: Афганистан и Пакистан согласовали меры по деэскалации

    Другие страны
    12:12
    Фото

    Джейхун Байрамов принял казахстанского коллегу

    Внешняя политика
    12:08

    "Азнефть" возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025г

    Финансы
    12:06
    Фото

    Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеля

    Инфраструктура
    12:06

    В Ширване приостановлена работа объекта, в котором отравились 6 человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:04

    ЦБА оштрафовал платежное учреждение

    Финансы
    Лента новостей