Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеля

В Бакинском метро продолжается реализация проекта разделения красной и зеленой линий - завершен первый этап строительства 200-метрового тоннеля, который соединит участок "Джафар Джаббарлы – Низами".

Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, работы ведутся с применением нового австрийского метода с учетом сложных геологических условий.

Строительство нового пешеходного перехода, который обеспечит прямое и кратчайшее сообщение с платформой станции "Джафар Джаббарлы", что позволит перераспределить пассажиропоток в направлениях "Дярнягюль" и "Хатаи" и снизить нагрузку на станцию "28 Мая".

Переход также создаст дополнительные удобства для входа и выхода пассажиров на станции "28 Мая", позволяя быстрее и без ожидания попадать на платформу через станцию "Джафар Джаббарлы".

В компании сообщили, что земляные работы и установка металлического каркаса тоннеля уже завершены. В настоящее время продолжаются работы по соединению с платформой станции "28 Мая", а также подготовка к бетонированию лестничных конструкций. Ввод перехода в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.

Подчеркивается, что строительный процесс не влияет на работу станций, движение поездов и наземного транспорта, а также не создает препятствий для пешеходов.

После завершения проекта и ввода в эксплуатацию всех систем красная линия ("Ичеришехер – Ази Асланов") и зеленая линия ("Дярнягюль – Хатаи") будут функционировать полностью независимо. Пересадка между ними будет осуществляться через переход "28 Мая – Джафар Джаббарлы".