Бакметрополитен раскрыл детали строительства новых объектов

ЗАО "Бакинский метрополитен" поэтапно продолжает работы по строительству новых станций и разделению "зеленой" и "красной" линий метро.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник председателя организации Эмиль Ахмедов.

По его словам, уже подписан контракт с турецкой компанией "Yüksel Proje":

"В рамках контракта предусмотрены два основных направления. Проектирование 9 из 10 станций и туннелей, а также проектирование разделения зеленой и красной линий. При разделении линий также планируется проектирование переходной камеры на станции "Ичеришехер", поворотного туннеля и подземной автомобильной стоянки".

Ахмедов добавил, что в настоящее время ведутся работы по уточнению и оформлению мест станций, а также по подготовке трасс туннелей.

"Что касается поворотной камеры, которая будет расположена за станцией "Ичеришехер", проводятся геологические разведывательные и поисковые работы", - сказал советник.

Он также сообщил, что работы по разделению линий начались с депо "Дернегюль": "Здесь продолжается прокладка более 1 километра железнодорожных путей в туннелях. На первом этапе на территории депо будут полностью подготовлены 7 участков для технического обслуживания и осмотра поездов".

По словам Ахмедова, вблизи станции "28 Мая" начались буровые работы: "В ближайшие дни будут проведены раскопки шахт глубиной до 30 метров. После завершения первого этапа депо "Дернегюль", начнется строительство туннеля длиной до 200 метров от этих шахт. В то же время, завершены проектные работы для строительства пешеходного туннеля, который соединит платформу станции "28 Мая" со станцией "Джафар Джаббарлы", и начат подготовительный этап".

Кроме того, добавил он, продолжается проектирование двух электрических подстанций, которые обеспечат стабильное энергоснабжение после разделения двух линий метро.