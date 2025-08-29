    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Бакметрополитен раскрыл детали строительства новых объектов

    Инфраструктура
    • 29 августа, 2025
    • 12:48
    Бакметрополитен раскрыл детали строительства новых объектов

    ЗАО "Бакинский метрополитен" поэтапно продолжает работы по строительству новых станций и разделению "зеленой" и "красной" линий метро.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник председателя организации Эмиль Ахмедов.

    По его словам, уже подписан контракт с турецкой компанией "Yüksel Proje":

    "В рамках контракта предусмотрены два основных направления. Проектирование 9 из 10 станций и туннелей, а также проектирование разделения зеленой и красной линий. При разделении линий также планируется проектирование переходной камеры на станции "Ичеришехер", поворотного туннеля и подземной автомобильной стоянки".

    Ахмедов добавил, что в настоящее время ведутся работы по уточнению и оформлению мест станций, а также по подготовке трасс туннелей.

    "Что касается поворотной камеры, которая будет расположена за станцией "Ичеришехер", проводятся геологические разведывательные и поисковые работы", - сказал советник.

    Он также сообщил, что работы по разделению линий начались с депо "Дернегюль": "Здесь продолжается прокладка более 1 километра железнодорожных путей в туннелях. На первом этапе на территории депо будут полностью подготовлены 7 участков для технического обслуживания и осмотра поездов".

    По словам Ахмедова, вблизи станции "28 Мая" начались буровые работы: "В ближайшие дни будут проведены раскопки шахт глубиной до 30 метров. После завершения первого этапа депо "Дернегюль", начнется строительство туннеля длиной до 200 метров от этих шахт. В то же время, завершены проектные работы для строительства пешеходного туннеля, который соединит платформу станции "28 Мая" со станцией "Джафар Джаббарлы", и начат подготовительный этап".

    Кроме того, добавил он, продолжается проектирование двух электрических подстанций, которые обеспечат стабильное энергоснабжение после разделения двух линий метро.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Bakı Metropoliteni" yeni stansiyaların inşası ilə bağlı görülən işləri açıqlayıb

