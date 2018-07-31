Бакметрополитен: Провоз одного пассажира обходится в 47 гяпиков

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Провоз одного пассажира в бакинском метро обходится в 47 гяпиков".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, комментируя повышение стоимости проезда в метро с 20 до 30 гяпиков.

По словам Мамедова, это самая низкая цифра в СНГ:

"Стоимость поездки в метро составляет 55 копеек в Беларуси, 47-50 копеек в Киеве, в России в разы дороже. Самая дешевая цена в СНГ в настоящее время в Азербайджане».