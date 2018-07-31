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    Бакметрополитен: Провоз одного пассажира обходится в 47 гяпиков

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Провоз одного пассажира в бакинском метро обходится в 47 гяпиков".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, комментируя повышение стоимости проезда в метро с 20 до 30 гяпиков.

    По словам Мамедова, это самая низкая цифра в СНГ:

    "Стоимость поездки в метро составляет 55 копеек в Беларуси, 47-50 копеек в Киеве, в России в разы дороже. Самая дешевая цена в СНГ в настоящее время в Азербайджане».

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