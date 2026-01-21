"Бакметрополитен" подготовил первый "Отчет по устойчивому развитию"

ЗАО "Бакинский метрополитен" подготовило первый "Отчет по устойчивому развитию" за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на "Бакметрополитен", отчет составлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

Документ охватывает не только деятельность предприятия, направленную на устойчивое будущее, но и демонстрирует приверженность принципам прозрачности и подотчетности. В отчете отражены корпоративное управление, социальное благополучие сотрудников, безопасность, качество услуг, а также работа в рамках экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

В 2024 году Бакинское метро обслужило около 230 миллионов пассажиров.

В соответствии с принятой Государственной программой, к 2030 году предусмотрено расширение сети метрополитена, продление линий и строительство 10 новых станций.

Также отмечается, что внедрение системы оплаты на основе QR-билетов на всех станциях метрополитена в рамках цифровой трансформации позволило улучшить и ускорить обслуживание пассажиров.