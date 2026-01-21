Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Бакметрополитен" подготовил первый "Отчет по устойчивому развитию"

    Инфраструктура
    • 21 января, 2026
    • 19:34
    Бакметрополитен подготовил первый Отчет по устойчивому развитию

    ЗАО "Бакинский метрополитен" подготовило первый "Отчет по устойчивому развитию" за 2024 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Бакметрополитен", отчет составлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

    Документ охватывает не только деятельность предприятия, направленную на устойчивое будущее, но и демонстрирует приверженность принципам прозрачности и подотчетности. В отчете отражены корпоративное управление, социальное благополучие сотрудников, безопасность, качество услуг, а также работа в рамках экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

    В 2024 году Бакинское метро обслужило около 230 миллионов пассажиров.

    В соответствии с принятой Государственной программой, к 2030 году предусмотрено расширение сети метрополитена, продление линий и строительство 10 новых станций.

    Также отмечается, что внедрение системы оплаты на основе QR-билетов на всех станциях метрополитена в рамках цифровой трансформации позволило улучшить и ускорить обслуживание пассажиров.

    Бакметрополитен отчет устойчивое развитие
