Бакметрополитен переходит на усиленный режим работы

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, на станции метро "Хатаи", где расположен памятник "Крик матери", а также станциях "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая" будут усилены меры контроля.

К работе на данных станциях будут привлечены дополнительный персонал и резервные поезда. Движение поездов в течение дня будет организовано в соответствии с графиком рабочего дня осенне-зимнего сезона.