Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Бакметрополитен переходит на усиленный режим работы

    Инфраструктура
    • 25 февраля, 2026
    • 19:27
    Бакметрополитен переходит на усиленный режим работы

    В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.

    Как сообщили Report в Бакметрополитене, на станции метро "Хатаи", где расположен памятник "Крик матери", а также станциях "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая" будут усилены меры контроля.

    К работе на данных станциях будут привлечены дополнительный персонал и резервные поезда. Движение поездов в течение дня будет организовано в соответствии с графиком рабочего дня осенне-зимнего сезона.

    Бакметрополитен усиленный режим Ходжалинский геноцид
    Sabah Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

    Последние новости

    20:13

    Иран утроил экспорт нефти на фоне наращивания военного присутствия США в регионе

    В регионе
    20:02
    Видео

    Фильм "Ходжалы. Последняя свадьба..." транслируется на Youtube-канале Report - ОБНОВЛЕНО

    Мультимедиа
    19:48

    США ввели санкции против иранских нефтеэкспортеров и производителей оружия

    Другие страны
    19:47
    Фото

    В Gazelli Art House состоялся финисаж выставки Synchrony о гармонии женщины с природой

    Выставки
    19:44

    Польша намерена увеличить численность армии до полумиллиона человек

    Другие страны
    19:31

    В Баку прибыла еще одна группа украинских детей для прохождения реабилитации

    Внешняя политика
    19:27

    Бакметрополитен переходит на усиленный режим работы

    Инфраструктура
    19:21

    Китай и ФРГ поддержали завершение конфликта в Украине на основе Устава ООН

    Другие страны
    19:12
    Фото

    Аль-Джассир: ИБР привержен поддержке долгосрочных целей развития Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    Лента новостей