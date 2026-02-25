Бакметрополитен переходит на усиленный режим работы
Инфраструктура
- 25 февраля, 2026
- 19:27
В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.
Как сообщили Report в Бакметрополитене, на станции метро "Хатаи", где расположен памятник "Крик матери", а также станциях "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая" будут усилены меры контроля.
К работе на данных станциях будут привлечены дополнительный персонал и резервные поезда. Движение поездов в течение дня будет организовано в соответствии с графиком рабочего дня осенне-зимнего сезона.
